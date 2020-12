Covid-19: Le gouvernement décide de prendre des mesures de précaution à partir du 23 décembre pour une période de trois semaines

lundi, 21 décembre, 2020 à 18:47

La Faculté des sciences et techniques (FST) de Tanger et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, organisent, du 21 au 26 décembre, une conférence internationale sur “les nouvelles technologies et leur rôle dans l’amélioration de l’apprentissage électronique et des compétences académiques”.