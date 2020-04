Covid-19: La lutte contre la précarité est nécessaire pour faire face aux diverses crises

jeudi, 30 avril, 2020 à 19:51

Rabat – La pandémie du Coronavirus a démontré que la lutte contre la précarité est l’une des exigences les plus vitales pour que les sociétés puissent faire face aux diverses crises, a souligné, jeudi, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali.

Lors de sa participation à une réunion à distance, à l’occasion du lancement de l’initiative de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) “Les sociétés que nous voulons”, Mme El Moussali a indiqué que les répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) ont affirmé que la véritable force des sociétés et des États ne réside pas uniquement dans le niveau de vie matériel des peuples et celui du progrès industriel et la promotion de la démocratie, mais également dans la force des systèmes sociaux et du niveau de la cohésion sociale.

“Cette force réside également dans la diffusion des valeurs de solidarité et de conscience collective, dans le niveau de confiance des peuples dans leurs pays et ses politiques et dans la disponibilité des citoyens à respecter ces politiques et les différentes mesures prises par les autorités en leur faveur, dans des circonstances exceptionnelles”, a-t-elle estimé.

La ministre a exposé, dans ce même contexte, les différentes mesures proactives prises par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face aux risques éventuels du Covid-19 et endiguer cette pandémie.

Mme El Moussali a, en outre, mis en avant, les diverses mesures et procédures urgentes visant à protéger les catégories vulnérables, notamment les enfants pris en charge par les établissements de protection sociale, les enfants des rues, les personnes en situation de handicap, les femmes et les filles en situation difficile et les personnes âgées dans les établissements de protection sociale.

“Le projet de la politique publique intégrée pour la protection sociale 2020-2030, qui est en cours d’élaboration, est l’occasion de tirer des leçons des répercussions de la pandémie de Covid-19 et de prévoir les prochaines étapes, en examinant attentivement les programmes et les projets qui seront mis en œuvre afin de pouvoir relever les défis majeurs en matière de protection sociale au Maroc.