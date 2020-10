Covid-19: Négociations avec trois nouvelles sociétés pour l’acquisition d’un vaccin

mercredi, 21 octobre, 2020 à 18:03

La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération dans la province de Smara a dénoncé les actes de provocation désespérés menés récemment par le “polisario” et son parrain, l’Algérie, visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’Homme.