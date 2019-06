Crises internationales : Rabat et Paris, des “positions extrêmement proches” sur l’ensemble des dossiers

samedi, 8 juin, 2019 à 16:52

Rabat – Le Maroc et la France partagent la même vision au sujet de plusieurs question régionales et internationales, notamment la situation en Libye, en Afrique subsaharienne et en Méditerranées, ont souligné, samedi à Rabat, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, MM. Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian.

Rabat et Paris ont des positions “extrêmement proches” et “avancent dans le même sens” dans la gestion des crises internationales, ont indiqué les deux responsables lors d’un point de presse conjoint, tenu à l’issue de leurs entretiens.

M. Bourita a indiqué, dans ce cadre, qu’il a évoqué avec son homologue français la situation en Libye, en Afrique subsaharienne et en Méditerranée, précisant que “c’était l’occasion de constater que sur ces questions, nous avançons dans le même sens et nous poursuivons les mêmes objectifs”.

Il a réaffirmé, à cet égard, l’appui du Maroc à l’initiative française “importante” du Sommet des deux rives, prévu les 23 et 24 juin à Marseille, une rencontre de nature à renforcer la pertinence de la Méditerranée et à créer un cadre de discussion autour de projets concrets des pays méditerranéens.

Le Sommet des deux rives est un moment important pour réaffirmer que la Méditerranée peut être une zone de crise, mais peut demain être une zone de sérénité et de paix à condition que l’on est la volonté politique et qu’on y affecte les moyens nécessaires, a tenu à préciser le ministre français.

“Nos positions sont extrêmement proches sur l’ensemble des dossiers et nous agissons ensemble dans le multilatéralisme auquel nous sommes très attachés pour faire aboutir des solutions de paix sur l’ensemble des théâtres où il peut y avoir aujourd’hui des crises”, a dit le chef de la diplomatie française.