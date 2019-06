Le CTED de l’ONU appuie les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme (Directrice Exécutive)

vendredi, 28 juin, 2019 à 18:01

Rabat – Le Comité contre le terrorisme (CTED), relevant du Conseil de sécurité des Nations Unies, appuie les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, a affirmé vendredi à Rabat, la Directrice exécutive du CTED, Michèle Coninsx, en visite de travail dans le Royaume.

“Nous sommes appelés plus que jamais à conjuguer les efforts et à renforcer les politiques de lutte contre la menace terroriste”, a souligné Mme Coninsx lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.

“Lors de cette rencontre, nous avons examiné l’état de la menace terroriste au Maroc et dans la région MENA, ainsi que les mesures adoptées par le Royaume pour lutter contre le terrorisme et contrer l’extrémisme violent”, a-t-elle fait savoir.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de redoubler d’effort et de travailler main dans la main pour éradiquer le danger terroriste, notant que “face à l’évolution de la menace terroriste, il devient primordial d’identifier les lacunes et de chercher ensemble les moyens d’y remédier”.

Dans ce sens, Mme Coninsx a salué “les efforts du Maroc, qui, après avoir connu des attentats terroristes, a réussi à réagir à différents niveaux et à promouvoir une approche multidimensionnelle”.