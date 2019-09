Une délégation africaine met en avant l’expérience marocaine en matière de développement de la fonction publique

mercredi, 11 septembre, 2019 à 11:16

Rabat – Une délégation des membres des gouvernements africains ayant pris part, les 9 et 10 septembre à Rabat à la réunion du Comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine consacrée à “la fonction publique, les collectivités territoriales, le développement urbain et la décentralisation”, ont mis en avant l’expérience accumulée par le Maroc en matière de développement de la fonction publique, ainsi que l’adhésion du Royaume et son soutien au programme d’échange d’expertises et de formation des cadres africains.

Lors d’une rencontre mardi avec cette délégation, le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a rappelé la détermination du Maroc, dans le cadre de la politique africaine menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à partager les expériences et les expertises qu’il a accumulées dans divers domaines avec les pays africains amis, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.