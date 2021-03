Le développement de l’habitat rural constitue une condition pour l’élimination des disparités spatiales au Maroc (Mme Bouchareb)

mercredi, 10 mars, 2021 à 15:27

Rabat – Le développement de l’habitat rural constitue une condition sine qua non pour l’élimination des disparités spatiales au Maroc, a affirmé mercredi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

Intervenant lors d’une réunion de travail avec la secrétaire adjointe des Nations unies et directrice exécutive de l’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, en visite au Maroc, la ministre a mis en relief la nécessité de développer l’habitat rural pour éliminer les disparités spatiales et réaliser l’égalité territoriale, relevant que ce segment constitue un axe prioritaire autour duquel une concentration est de mise.

Il s’agit de renforcer la résilience de l’habitat rural face aux changements climatiques et d’accroître son accessibilité et son abordabilité, a-t-elle relevé, notant que la difficulté réside dans la maîtrise des spécificités locales de chaque zone géographique rurale. “La mise en place d’un modèle pourra alors faciliter l’analyse des coûts en fonction des données”, a-t-elle précisé.

Abordant le phénomène de l’exode rural, Mme Bouchareb a relevé que les migrations intérieures de population créent des déséquilibres socio-économiques considérables, notamment en termes d’employabilité tant au niveau rural que urbain, mettant en avant la nécessité de créer des “zones tampons” à même d’équilibrer les flux et dynamiques inter-ruraux. “L’amélioration du cadre bâti et des conditions de vie, ainsi que le développement de l’accès aux équipements et à l’emploi, permettront de sédentariser la population rurale”, a-t-elle ajouté.

Concernant le patrimoine et tissu ancien, la responsable gouvernementale a exprimé le besoin du Royaume en termes d’appui et d’assistance technique à même d’accélérer la mise en œuvre des plans de rénovation urbaine. “Le Maroc se dit prêt à partager ses expériences et expertises dans le domaine de la réhabilitation du tissu ancien et du patrimoine des ksours et Kasbah”, a-t-elle dit.

Sur un autre volet, Mme Bouchareb a mis en exergue l’importance de la digitalisation, notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19, soulignant la nécessité du Maroc à développer sa Database et à asseoir un processus de veille à même d’élaborer des solutions anticipatives, notamment dans le domaine de l’urbanisme.

Par ailleurs, la ministre s’est penchée, lors de cette réunion, sur différentes thématiques dont notamment, le développement des Centres Ruraux Émergents, la promotion de l’habitat rural, le recadrage de la politique de la ville, le programme de la gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et de la résilience, la vision stratégique du secteur de l’habitat post-Covid19 ou encore le lancement du projet du nouvel agenda urbain.

De son côté, Mme Maimunah Mohd Sharif, a souligné l’importance d’améliorer les conditions de vie des zones rurales et de promouvoir l’habitat rural tout en tenant compte du contexte pandémique actuel.

La responsable onusienne a relevé que les dispositions du nouvel agenda urbain convergent efficacement avec la réalisation des objectifs de développement durable et plus précisément de l’objectif 11 visant à “faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables”.

La gestion des risques naturels et le changement climatique sont des points essentiels à prendre en compte pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens en zones rurales, a-t-elle indiqué, mettant en exergue l’importance de “mettre à jour le cadre de référence de la politique de la ville”.

Mme Mohd Sharif s’est dite “impressionnée” par les réalisations du Royaume en matière de projets structurants, de logements sociaux, de villes nouvelles, ou encore de mise en œuvre du programme national “Villes sans bidonvilles”, se félicitant du partenariat fructueux entre l’ONU-Habitat et le Maroc et visant à consolider les efforts conjoints en matière de réalisation d’un progrès rapide vers le développement urbain durable.

Mme Mohd Sharif effectue actuellement une visite au Maroc à l’occasion de l’ouverture du bureau national de l’ONU Habitat au Maroc.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature du programme pays de l’ONU-Habitat 2020-2023, entre le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et ONU-Habitat.