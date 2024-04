Dialogue social: l’augmentation des salaires, la retraite et le droit de grève, parmi les questions prioritaires du deuxième round (M. Sekkouri)

mardi, 9 avril, 2024 à 16:05

Rabat – L’augmentation des salaires, le dossier des retraites et la loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, figurent parmi les questions prioritaires du deuxième round de dialogue social, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.