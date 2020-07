Dialogue social: M. El Otmani salue la coopération entre les partenaires socio-économiques pour surmonter les répercussions du coronavirus

vendredi, 10 juillet, 2020 à 23:29

Rabat- Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué vendredi l’implication effective de l’ensemble des partenaires et des acteurs socio-économiques dans l’effort national visant à lutter contre la pandémie du Covid-19 et à limiter ses répercussions sur les plans économique et social.

Le Chef du gouvernement a souligné, à l’occasion d’un nouveau round du dialogue social tripartite en présence du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives, du ministre de l’Intérieur et du ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, que ce nouveau round a été consacré à l’examen des conditions nécessaires à la redynamisation de l’activité économique et à la reprise du travail au sein des entreprises, tout en veillant sur la compétitivité, la production des marchandises, la prestation des services, les droits des employés et la préservation des postes d’emploi.

Cité dans un communiqué du département du Chef du gouvernement, M. El Otmani a appelé à tenir compte de l’intérêt du pays durant cette conjoncture exceptionnelle, marquée par les répercussions de la pandémie du Covid-19 et à la nécessité de faire face à ses répercussions, notamment sur le marché du travail, se félicitant par la même de l’interactivité positive des partenaires lors des rencontres bilatérales, tenues cette semaine, qui incarne la volonté de coopérer afin de dépasser les difficultés et les problématiques liées à la reprise progressive de l’activité économique au niveau des différents secteurs.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a fait savoir qu’il a reçu environ 23 mémorandums de la part des partis, des syndicats et de la CGEM, comprenant nombre de propositions que “le gouvernement a pris en considération dans le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020 alors que les autres seront pris en compte dans le cadre de textes légaux et de prochaines mesures”, poursuit la même source.

Il a en outre relevé que l’enjeu de la conjoncture actuelle est de prendre des mesures sociales et économiques pour préserver les emplois, mettant en avant les efforts consentis en soutien à l’investissement public dans le projet de loi de finances rectificative, ainsi que l’importance de poursuivre la mise en oeuvre de l’accord tripartite conclu le 25 avril 2019.

Par ailleurs, le communiqué a indiqué que les intervenants ont été unanimes à souligner l’importance que revêt le nouveau round du dialogue social, se félicitant de l’initiative du Chef du gouvernement de garantir la poursuite du dialogue avec les partenaires économiques et sociaux.

Ils ont de même mis l’accent sur la nécessité de faire preuve de solidarité et de responsabilité en vue d’élaborer des recommandations communes pour surmonter les répercussions et l’impact de la pandémie sur le tissu économique national, tout en évoquant les défis imposés par la pandémie, notamment la fermeture d’un nombre d’entreprises et la perte d’emplois.

Les intervenants ont; par la même occasion, insisté sur l’importance de la mobilisation collective sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que de la synergie entre toutes les composantes de la société marocaine.