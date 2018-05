Djibouti exprime son “entière” solidarité avec le Maroc et son “total” soutien à sa décision de rompre les relations diplomatiques avec l’Iran

samedi, 5 mai, 2018 à 13:53

Rabat- La République de Djibouti a exprimé son “entière” solidarité avec le Maroc et son “total” soutien à la décision du Royaume de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

“Je réaffirme, dans ce contexte, le soutien de la République de Djibouti à toutes les mesures prises par votre cher pays pour garantir sa sécurité et sa stabilité et faire face à toute tentative visant à porter atteinte à son intégrité territoriale et à la sécurité de ses citoyens”, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf.

Dans une lettre adressée à son homologue Nasser Bourita, le ministre djiboutien a insisté sur le respect des principes régissant les relations entre les Etats, en premier lieu le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

Le Maroc avait annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, en raison de l’”implication confirmée de l’Iran à travers le Hezbollah, dont tout le monde connait le lien avec l’Iran, dans une alliance avec le Polisario contre la sécurité nationale et les intérêts supérieurs du Royaume”. (MAP).