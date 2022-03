Dubaï: M. Laftit met en avant l’adhésion du Maroc aux efforts visant à prémunir le système sécuritaire international contre tout dérapage

mardi, 29 mars, 2022 à 18:28

Dubaï – Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a mis en avant, mardi à Dubaï, l’adhésion du Royaume du Maroc aux efforts visant à prémunir le système sécuritaire international contre tout dérapage.

Intervenant lors de la réunion ministérielle de l’Alliance internationale de sécurité (ISA), M. Laftit a indiqué que la mise en place d’une coalition sécuritaire internationale, rassemblant un ensemble de pays influents sur la décision sécuritaire mondiale, intervient dans le cadre des transformations géostratégiques que connaît le monde, et qui nécessitent davantage d’efforts conjugués pour prémunir le système sécuritaire international contre tout dérapage.

L’adhésion du Maroc à ces efforts internationaux émane de sa profonde conviction que malgré les réalisations en matière de lutte contre le terrorisme, le monde continue d’être sous la menace des mouvements terroristes d’Al Qaïda et de Daech, ainsi que de leurs branches, et qui ont fait preuve d’une capacité d’adaptation avec les différentes transformations géostratégiques, a affirmé le ministre.

Rappelant que la région du Sahel connaît une activité intense de différentes organisations telles que Al-Qaïda au Maghreb islamique, sa branche au Sahel, le “Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans”, ainsi que l’État islamique dans le Grand Sahara, M. Laftit a souligné que la menace terroriste que présentent ces organisations pour les pays de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée ne cesse de s’intensifier.

Il a dans ce sens indiqué qu’un lien a été établi entre ces organisations et des éléments liés au “polisario”, ajoutant que les dirigeants de certaines de ces organisations terroristes comprennent des individus issus du front séparatiste.

Outre la lutte contre les actes terroristes, le ministre a relevé que le monde fait face à une croissance des crimes transfrontaliers, notant que ces crimes ne cessent de muter grâce aux outils modernes de communication et aux fonds illicites, permettant de commettre les actes criminels qui menacent la stabilité des pays et des sociétés.

M. Laftit a, dans ce sens, présenté les efforts déployés par les autorités marocaines dans la lutte contre les bande de crimes organisés qui tentent de profiter de la position géostratégique du Royaume pour pratiquer leurs activités, faisant savoir que les autorités marocaine sont parfaitement conscientes de ces risques et sont soucieuses d’accompagner le développement des méthodes du crime organisé, notamment à travers la qualification des ressources humaines des services sécuritaires.

Le Maroc a mis en place des systèmes efficaces pour contrôler ses frontières et élever le niveau de vigilance dans les différents points de contrôle terrestres, aériens et maritimes, et ce pour contrôler tout usage de faux documents, a-t-il poursuivi, ajoutant que d’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés le long des frontières terrestres du Royaume et au niveau des bandes littorales atlantique et méditerranéenne.

Les efforts déployés par les services de sécurité marocains, en coordination avec les autorités européennes, en particulier espagnoles, ont permis de limiter les flux migratoires vers l’Europe à travers le Maroc, a relevé M. Laftit, notant que la maîtrise de ce flux nécessite davantage de moyens humains, matériels et logistiques.

Le ministre a, en outre, appelé à la mise en place d’une évaluation commune du niveau des risques présentés par les différents phénomènes criminels transfrontaliers, insistant sur un meilleur échange d’informations et de bonnes pratiques, aux niveaux régional et mondial et sur le renforcement de la coopération internationale, en vue de faire de l’ISA une plateforme à même d’innover de nouvelles approches de cette coopération.

Le Maroc accorde une une grande importance à la coopération internationale, a-t-il souligné, expliquant que le Royaume ne cesse de contribuer activement aux actions internationales visant la lutte contre le terrorisme, et ce à travers l’échange d’expertises et d’expériences et des bonnes pratiques en la matière.

Outre M. Laftit, la délégation marocaine à la réunion ministérielle de l’ISA comprend MM. Idriss Jouhari, wali, directeur général des Affaires intérieures, Khalid Zerouali, wali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières et Mohamed Moufakir, wali, directeur de la coopération internationale.

Cette alliance, lancée officiellement en 2017, représente un groupe de travail international, visant à lutter contre l’extrémisme et les crimes transfrontaliers sous toutes ses formes, et ce afin de renforcer la sécurité et la sûreté des pays membres.

La participation du Royaume du Maroc aux travaux de la quatrième session de cette alliance s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les Etats membres, en particulier dans le domaine de la protection des dangers électroniques et les moyens de renforcer la prévention proactive des crimes d’extrémisme et de terrorisme transfrontalier.