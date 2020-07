Eau potable et assainissement liquide au centre d’une visite de M. Amara à Chichaoua

vendredi, 17 juillet, 2020 à 19:51

Chichaoua – Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a effectué, vendredi, une visite de terrain dans la province de Chichaoua, pour s’enquérir de la situation d’approvisionnement en eau potable et du service d’assainissement liquide, et procédé au lancement de plusieurs projets de renforcement de l’alimentation en eau potable en milieu rural et d’assainissement liquide dans la province.