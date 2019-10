Éducation-Formation: Le gouvernement adopte un projet de décret sur la commission de réforme

jeudi, 3 octobre, 2019 à 18:32

Rabat- Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret relatif à la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.