El Guergarat: La République de Sao Tomé-et-Principe exprime son soutien aux actions pacifiques entreprises par le Maroc

vendredi, 20 novembre, 2020 à 23:50

Rabat – La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Mme Edite Ten Jua a exprimé, vendredi à Rabat, son soutien aux actions pacifiques entreprises par les autorités marocaines afin de rétablir la libre-circulation des biens et des personnes à El Guergarat entre le Maroc et la Mauritanie.

Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, la ministre santoméenne a condamné le blocage perpétré par le “polisario” à El Guergarat à partir du 21 octobre, ne respectant ni les résolutions des Nations Unies ni le rôle de l’Union Africaine qui soutient le processus politique, appelant à une solution pacifique.

Elle a aussi réaffirmé la position constante de son pays relative au soutien de la Marocanité du Sahara et à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Au cours de ces entretiens, les deux ministres se sont félicité de l’ouverture du Consulat Général santoméen à Laâyoune en janvier 2020 et de l’annonce faite à cette occasion de l’ouverture d’une Ambassade résidente à Rabat au cours de cette année.

Dans une déclaration à la presse, la ministre santoméenne a en outre exprimé la détermination de son pays à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Maroc, de manière à contribuer à la promotion de la coopération Sud-Sud.

Elle a rappelé que la coopération avec le Royaume comprend plusieurs domaines dont l’éducation et la formation dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la pêche, le tourisme et les énergies renouvelables, soulignant que la feuille de route de coopération bilatérale signée à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita permettra au secteur privé marocain de participer à des projets structurels à Sao Tomé-et-Principe.

Cette rencontre a permis aussi d’aborder des questions d’intérêt commun et d’affirmer la volonté d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays.

A rappeler que le Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe ont signé, ce vendredi à Rabat, une feuille de route de coopération pour la la période 2021-2022 portant sur plusieurs secteurs dont l’éducation et la formation, la coopération technique, la promotion économique et des investissements, outre l’échange des visites officielles.