El Kelaâ des Sraghna : M. Sadiki lance un projet de plantation d’écotypes de cactus résistants à la cochenille à carmin

jeudi, 17 mars, 2022 à 11:10

Commune de Freita (province d’El Kelaâ des Sraghna) – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Mohamed Sadiki a procédé mercredi, au niveau de la commune rurale Freita relevant de la province d’El Kelaâ des Sraghna, au lancement d’un projet de plantation d’écotypes de cactus résistants à la cochenille à carmin s’inscrivant dans le cadre d’un projet intégré de l’agriculture solidaire de plantation de cactus, le caroubier et l’élevage.