El Khalfi : Traitement de plus de 70% des réclamations reçues par le portail “chikayat.ma”

jeudi, 4 juillet, 2019 à 18:13

Rabat – Plus de 70% des réclamations reçues par le portail national des réclamations “chikayat.ma” ont été traitées, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le portail “chikayat.ma” a reçu plus de 130.000 réclamations un an et demi après son lancement, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, ajoutant que plus de 70% de ces réclamations ont été traitées avec un taux de satisfaction dépassant les 67%.

Une nouvelle et forte impulsion a été donnée au choix de la réforme de l’Administration adopté par le Maroc, et ce grâce à la Charte des services publics et au cadre juridique pour la simplification des procédures administratives adopté ce jour par le Conseil de gouvernement, outre la loi relative à l’administration numérique qui sera publiée ultérieurement et les lois et les décrets y afférents, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, M. El Khalfi a mis l’accent sur l’importance de l’engagement du Maroc dans le chantier de la réforme de l’Administration, assurant qu’il s’agit d’une étape qualitative dans le processus des réformes engagées par le Royaume.