El Otmani : Le rayonnement international du Maroc s’appuie sur plusieurs succès accomplis sous la conduite de SM le Roi

jeudi, 18 février, 2021 à 18:44

Rabat – Le Royaume du Maroc jouit d’un rayonnement international qui s’appuie sur une série de réalisations et de succès nationaux accomplis sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI et à la faveur d’une synergie entre institutions et organismes nationaux et de la symbiose entre citoyens et citoyennes, a affirmé, jeudi, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Au début du Conseil du gouvernement, M. El Otmani s’est d’abord dit honoré d’avoir représenté SM le Roi au 7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel, tenu à N’Djamena, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le chef du gouvernement et la délégation l’ayant accompagné “ont retenu l’image radieuse du Maroc comme un pays qui a pu relever avec brio les défis de l’heure auxquels fait face l’humanité”, a-t-il ajouté.

M. El Otmani s’est également aperçu de “la place dont jouit SM le Roi Mohammed VI comme grand leader africain”.

Evoquant les succès engrangés par le Maroc, le chef du gouvernement a abordé trois sujets qui font l’actualité ces derniers jours et semaines.

En premier lieu, il s’agit de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19 qui avance considérablement avec deux millions de citoyens déjà vaccinés, ce qui a placé le Maroc en tête du peloton en Afrique en termes du nombre d’individus vaccinés et de leur pourcentage par rapport à la population générale. Le Maroc est également à la 15è place mondiale pour ce qui est du nombre des personnes vaccinées.

M. El Otmani a salué, à ce propos, la bonne organisation de cette opération, rendue possible grâce au professionnalisme et à l’action acharnée des staffs médicaux et des forces de sécurité et à l’adhésion et l’implication des citoyens, insistant que le succès qui a entouré les premières phases de cette campagne ne doit surtout pas prêter au relâchement en matière de respect des mesures barrières.

Concernant le deuxième sujet, il s’est arrêté sur l’adoption des projets de lois organiques régissant les prochaines échéances électorales, louant la poursuite de la transition démocratique au Maroc sous le conduite de SM le Roi ainsi que les efforts consentis par les départements concernés par l’élaboration de ces textes, notamment le ministère de l’Intérieur et le Secrétariat général du gouvernement. M. El Otmani s’est également félicité du climat positif qui a prévalu lors du dialogue entre partis politiques.

Il a également affirmé que le gouvernement a endossé toute sa responsabilité dans l’élaboration de ces projets de lois, soulignant qu’il appartient maintenant aux membres du parlement de jouer leurs rôles constitutionnels dans le cadre de la coopération et de la complémentarité et dans le strict respect de l’indépendance des institutions.

S’agissant du troisième sujet, qui revêt une importance capitale, M. El Otmani a s’est attardé sur l’adoption lors du dernier conseil des ministres présidé par SM le Roi du projet de loi-cadre relatif à la protection sociale, relevant que ce grand chantier, qualifié de révolution sociale dans un communiqué du cabinet Royal, aura des retombées tangibles directes en vue de l’amélioration des conditions de vie des citoyens et, particulièrement, la prémunition des catégories vulnérables.

Cette réalisation est le fruit de la vision clairvoyante et des Hautes directives de SM le Roi, contenues dans plusieurs discours Royaux, dont le dernier a été prononcé à l’ouverture de la session d’octobre 2020, a fait observer M. El Otmani, soulignant que ces discours ont confirmé l’orientation constante du Royaume en matière sociale.

Ceci dit, a-t-il poursuivi, ce projet constitue l’une des priorités du gouvernement actuel qui a donné un nouvel élan et une nouvelle logique au capital des réalisations des précédents cabinets dans ce domaine, assurant que le gouvernement redoublera d’efforts pour faire aboutir cet important chantier social qui requiert, selon lui, la mobilisation de tous les intervenants : administrations et organismes publics.

A cet égard, le chef du gouvernement a salué le travail abattu par les départements qui ont contribué à l’élaboration de cette loi-cadre.

Sur un autre registre, M. El Otmani a également salué l’effort déployé par les différents ministères dans le cadre des chantiers en cours, rappelant à titre d’exemple l’adoption par la Commission des Investissements de 34 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) devant permettre la création de 3.500 emplois directs et 5.819 emplois indirects.