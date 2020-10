Elaboration en cours d’une nouvelle stratégie 2021-2030 pour la promotion de l’artisanat

mardi, 13 octobre, 2020 à 23:35

Rabat- La ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a indiqué, mardi à Rabat, que son département se penche sur une nouvelle stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030.

En réponse à une question orale sur “La stratégie relative à l’artisanat et le soutien du secteur”, présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des conseillers, Mme Fettah Alaoui a indiqué que cette stratégie, qui se prépare en partenariat avec les chambres de l’artisanat et la Fédération des entreprises d’artisanat et d’autres partenaires, comprend des mesures prioritaires pour le secteur, en vue de préserver le tissu économique et les postes de travail.