Élections 2021: Le chef du gouvernement appelle à des “facilités” au profit des cadres, fonctionnaires et agents

samedi, 14 août, 2021 à 0:08

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a appelé, vendredi, à fournir des “facilités” aux cadres, aux fonctionnaires et aux agents à l’occasion des échéances électorales prévues le 8 septembre prochain.

Il s’agit de réunir les conditions adéquates et équitables permettant aux personnes souhaitant se présenter aux élections de préparer les dossiers et de les déposer auprès des autorités compétentes, indique le Chef du gouvernement dans une circulaire (N°15/2021).

Il est question aussi d’accorder des autorisations exceptionnelles de s’absenter durant la campagne électorale pour les candidats, à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal des services publics.

La circulaire appelle également à accorder une autorisation de s’absenter le jour du scrutin aux fonctionnaires et agents qui seront désignés par les têtes de listes électorales ou par les candidats afin de les représenter au niveau des bureaux de vote pour observer le processus de vote, le dépouillement des voix et l’annonce des résultats.

De même, il s’agit de permettre à tous les cadres, fonctionnaires et agents travaillant dans les administrations et les établissements publics de s’acquitter de leur devoir national en participant au vote.

Le Chef de gouvernement a affirmé par ailleurs que les prochaines élections constituent une étape importante dans le processus démocratique du Royaume, relevant qu’il est crucial de gagner le pari, notamment à travers une bonne gestion et une organisation efficace, pour garantir le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions, tout en veillant à mettre en œuvre les dispositions contenues dans les différents textes juridiques régissant les opérations électorales, le but étant de garantir leur crédibilité et intégrité.