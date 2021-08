Élections des Chambres professionnelles: le RNI en tête avec 638 sièges (ministre de l’intérieur)

samedi, 7 août, 2021 à 3:15

Rabat – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a remporté 638 sièges (28,61 pc) lors des élections des Chambres professionnelles, se plaçant ainsi en tête de ce scrutin, qui s’est déroulé vendredi sur l’ensemble du territoire national, a indiqué le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit.

Selon les résultats annoncés par les bureaux de vote et les bureaux centraux pour les Chambres d’Agriculture, ainsi que les résultats provisoires des élections des Chambres de commerce, d’industrie et des services, des Chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est arrivé en 2ème position avec 363 sièges (16,28 %), suivi par le Parti de l’Istiqlal avec 360 sièges (16,14 %).

Viennent ensuite le Mouvement populaire avec 160 sièges (7,17 %), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 146 sièges (6,55 %), l’Union constitutionnelle avec 90 sièges (4,04 %), le Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 82 sièges (3,68 %) et le Parti Justice et Développement (PJD) avec 49 sièges (2,20 %), a ajouté M. Laftit dans une déclaration à la presse, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.

Les autres instances, 23 partis au total, ont obtenu, tous réunis, 71 sièges (3,18 %), alors que les candidats sans appartenance politique ont remporté 271 sièges (12,15 %), a-t-il noté.

Le nombre des candidats femmes, élues lors des élections des chambres professionnelles, qui se sont déroulées dans des conditions normales, a atteint 171 candidates, soit un taux de 7,67 %, a souligné le ministre de l’Intérieur.

Ces résultats, a précisé M. Laftit, sont basés sur les résultats communiqués conformément aux dispositions législatives en vigueur par les bureaux de vote et les bureaux centraux pour les Chambres de l’Agriculture ainsi que les résultats provisoires des Chambres de commerce, d’industrie et des services, des Chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes, en attendant leur confirmation par les commissions de recensement présidées par des juges.