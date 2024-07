Emploi des femmes : Mme Hayar appelle à renforcer l’approche genre au sein des entreprises

vendredi, 12 juillet, 2024 à 11:04

Casablanca – Le secteur privé est appelé à renforcer l’approche genre au sein des entreprises pour promouvoir davantage l’emploi des femmes et leur situation sociale, a souligné, jeudi à Casablanca, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar.

Intervenant lors d’une table ronde organisée par l’Association pour le développement de la responsabilité sociétale des organisations au Maroc (RSO MAROC) sous le thème “Approche genre : quels mécanismes et leviers d’action pour un management inclusif au sein de l’entreprise ?”, la ministre a affirmé que la promotion de l’emploi des femmes devrait se baser sur une approche globale, assurant que le gouvernement coopère avec les différents secteurs concernés pour atteindre cet objectif.

Le Maroc, a-t-elle ajouté, a accompli plusieurs réalisations en matière d’amélioration des conditions des femmes et de promotion de leurs droits lesquelles sont appelées à être consolidées, invitant dans ce sens le secteur privé à faciliter l’emploi des femmes à travers des mesures concrètes, comme la mise en place de crèches.

Et de faire observer que le Maroc poursuit ses efforts en matière de renforcement d’égalité entre les deux sexes, des droits des femmes et de leur intégration dans le processus de développement durable.

A travers ses différents départements et institutions, le gouvernement s’est engagée, selon la ministre, dans plusieurs réformes au niveau des politiques publiques, consolidant l’approche genre et l’égalité entre les sexes conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs cité plusieurs chantiers nationaux d’envergure lancés dans ce sens comme l’Initiative nationale pour le développement humain, la généralisation de la protection sociale et l’engagement en matière des ODD 2030.

De son côté, le président de l’association RSO Maroc, Mohammed Aziz Derj, a indiqué que cette table ronde vise à dresser un état des lieux des défis auxquels sont confrontées les femmes sur le marché du travail au Maroc, d’analyser les impacts socio-économiques de leur participation à l’économie et de présenter les initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances et l’inclusion des femmes dans le monde professionnel.

L’égalité des genres n’est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier de performance et d’innovation pour les entreprises, a-t il poursuivi, relevant qu’en intégrant pleinement les femmes dans tous les secteurs de l’économie, nous bâtissons un Maroc plus résilient et prospère.

La promotion de l’égalité des chances et l’inclusion des femmes dans le monde professionnel est une démarche essentielle pour construire une société plus juste et équitable, a-t-il conclu.

RSO Maroc a été créée en 2013 par un groupe de chefs d’entreprise, de cadres supérieurs, d’enseignants et universitaires, qui ont pour ambition de développer et de promouvoir les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations au Maroc.