Énergie des courants marins : Vers l’élaboration d’une feuille de route en janvier 2021 (M. Rebbah)

mardi, 10 novembre, 2020 à 22:29

Rabat– Une commission spécialisée a été créée en vue d’élaborer, vers janvier 2021, une feuille de route pour le développement de l’énergie des courants marins, a affirmé lundi le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah.

Selon un communiqué du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, cette commission, dont la création a été annoncée par le ministre lors d’une visioconférence dédiée à l’examen des moyens d’exploiter l’énergie des courants marins, comprend des représentants du secteur de l’Energie et des mines, de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).