Énergies renouvelables: les éloges des institutions financières mondiales à l’adresse du Maroc boosteront l’attractivité de l’économie nationale (M. Baitas)

jeudi, 10 novembre, 2022 à 17:04

Rabat – Les rapports de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) encensant le Maroc pour l’efficience de ses investissements dans le domaine des énergies renouvelables sont de nature à accroître l’attractivité de l’économie nationale et à booster les chances d’obtention de la ligne de crédit, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a relevé que “deux rapports de la BM et du FMI ont loué la résilience de l’économie marocaine et l’efficience des investissements du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui va se répercuter positivement sur la notation et renforcer l’attractivité du Maroc pour les investissements ainsi que les chances d’obtention de la ligne de crédit”.

Les pays investisseurs tiennent compte du contenu de ces rapports qui sont émis par des institutions mondiales jouissant d’une grande crédibilité, a fait observer le ministre, soulignant que l’Exécutif compte persévérer sur cette voie dont il a fait “une politique gouvernementale majeure”.