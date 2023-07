Enseignement: l’investissement dans des initiatives novatrices accélérera la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026 (Benmoussa)

samedi, 22 juillet, 2023 à 10:49

Rabat – La convention de partenariat visant à promouvoir l’excellence éducative à travers l’investissement dans des initiatives novatrices pour ouvrir de nouvelles perspectives aux enseignants et aux étudiants, signée vendredi à Rabat, contribuera à accélérer la mise en œuvre de plusieurs axes de la Feuille de route 2022-2026, a affirmé le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Signée entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Fondation OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec l’appui du ministère de l’Économie et des finances, cette convention contribuera à rétablir la confiance dans l’école marocaine, a relevé M. Benmoussa dans une déclaration à la presse, faisant savoir qu’elle repose sur un certain nombre d’axes liés notamment à la formation et l’excellence, à la formation des enseignants, au soutien des centres régionaux de formation, à la digitalisation, ainsi qu’au développement des capacités des élèves.

Dans une déclaration similaire, le président de l’UM6P, Hicham El Habti a indiqué que cette convention permettra de renforcer la coopération entre les parties signataires en vue de promouvoir l’excellence de l’école marocaine.

Il a aussi souligné que l’UM6P mobilisera toutes les ressources numériques et humaines dont elle dispose pour assurer le succès de ce partenariat.

Selon un communiqué des signataires, cette convention porte sur un partenariat ambitieux et innovant, qui renforce l’engagement d’acteurs clés partageant une vision commune en faveur de l’excellence éducative, en particulier au profit des élèves du système public national et vient appuyer la Feuille de route 2022-2026 pour une école de qualité pour tous.

Elle repose, selon la même source, sur 4 principes fondamentaux, à savoir l’innovation et l’expérimentation de nouveaux modèles éducatifs, la dissémination et l’ancrage de la culture de l’excellence éducative, l’autonomisation des acteurs du terrain, ainsi que la création de l’impact durable sur les bénéficiaires.

Cet accord permettra de contribuer à la formation du corps enseignant, au développement des domaines de Recherche et de Développement, à la transformation digitale, ainsi qu’à la promotion d’un renouveau éducatif créatif et durable, en s’appuyant sur l’expertise accumulée par les équipes de l’UM6P et en stimulant l’innovation et la créativité.