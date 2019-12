Un enseignement de qualité, la clé de toute promotion sociale et de la réalisation de l’équité et de la justice territoriale

jeudi, 26 décembre, 2019 à 21:12

Rabat-Un enseignement de qualité est susceptible de résoudre les problématiques que connait la société, étant considéré comme “la clé de toute promotion sociale, de la réalisation de l’équité et de la justice territoriale et du progès au niveau national”, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné l’importance de la première réunion tenue mercredi par la Commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, marquant le début de la réforme structurelle globale, stratégique et importante pour le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.