Enseignement supérieur: Tenue à Londres de la 1ère Commission maroco-britannique

mercredi, 22 janvier, 2020 à 20:05

Londres-La première Commission maroco-britannique de l’enseignement supérieur a eu lieu, mercredi à Londres, dans l’enceinte du campus de l’Université de Coventry.

Présidée par le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha et du ministre d’État britannique au commerce international, Conor Burns, en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Thomas Reilly, et du directeur du British Council au Maroc, Tony Reilly, cette commission vise à renforcer davantage la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni dans les domaines académiques et scientifiques en vue de hisser cette relation au rang d’un partenariat stratégique.