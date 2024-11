Ensemencement artificiel des nuages : 163 opérations effectuées au Maroc depuis 2020 (M. Baraka)

vendredi, 1 novembre, 2024 à 17:03

Rabat – Le Maroc a effectué 163 opérations d’ensemencement artificiel des nuages depuis 2020, à raison d’une moyenne de 23 opérations par an entre 2020 et 2023, portant ce nombre à 70 en seulement dix mois au cours de l’année 2024, a indiqué le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’effort de lutte continue contre la sécheresse et de valorisation des ressources en eau et dans le cadre du programme “Al-Ghaith” lancé par Feu SM le Roi Hassan II, programme renforcé et développé conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, a précisé M. Baraka, qui répondait mardi à une question orale à la Chambre des Conseillers portant sur cette technique.

Le ministre, cité dans communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau, a également précisé que les opérations d’ensemencement artificiel des nuages n’ont aucune relation de causalité avec les récentes inondations qu’ont connues certaines régions du Sud-Est du Maroc, contrairement à ce qui a été annoncé sur certains médias électroniques, étant donné qu’aucune opération n’a été réalisée dans les zones touchées par les pluies torrentielles.

Il a noté que les fortes pluies enregistrées dans certaines parties du Royaume sont dues à des conditions météorologiques exceptionnelles liées en grande partie aux changements climatiques globaux.

M. Baraka a expliqué que le calendrier et les modalités de réalisation des opérations d’ensemencement suivent un processus scientifique déterminé avec précision, tout en évitant d’opérer quand les conditions météorologiques risquent de constituer un danger pour la population et dans le cas où des bulletins d’alerte météorologiques sont émis.

Le programme d’ensemencement artificiel des nuages “Al-Ghaith” dispose d’outils et d’équipements très avancés, conformes aux exigences internationales tels que les instruments de mesure et de surveillance des paramètres de la physique des nuages, des moyens de télédétection, de communication et des données nécessaires émanant d’un système bien développé de prévision à courtes échéances, relève-t-on, faisant savoir que les opérations d’ensemencement se font annuellement durant la période allant de novembre à avril.

Il convient de noter que le programme dispose de 20 sites équipés de générateurs au sol pour l’ensemencement des nuages et d’équipements précis et hautement sensibles de mesure des données sur la physique des nuages, répartis entre trois centres : Béni Mellal, Azilal et El Hajeb.

Il est prévu de développer et d’étendre le programme “Al-Ghait” à partir de cette année conformément à un accord multilatéral faisant intervenir les ministères de l’Équipement et de l’Eau, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et Forêts et ce en coordination avec le ministère délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale et la Gendarmerie Royale.

Les objectifs se concentrent sur l’amélioration de la gouvernance du programme en établissant un cadre juridique et réglementaire complet et l’allocation d’un budget permanent pour assurer la continuité du développement des opérations.

Les technologies modernes nécessaires seront également intégrées, poursuit le ministère, faisant savoir que le programme connaîtra également une expansion géographique et temporelle par la création de quatre nouveaux centres et par l’extension des opérations aux périodes estivales pour ainsi couvrir toute l’année.

Ces quatre centres seront équipés en générateur d’ensemencement au sol et seront installés dans les régions de Taza, Tensift, Souss-Massa-Draa et Khénifra.

Par ailleurs, un nouvel avion sera équipé d’un laboratoire de microphysique et d’équipements d’ensemencement des nuages. Les ressources humaines et les moyens techniques alloués à “Al-Ghaith” seront renforcés pour assurer le succès de ce programme ambitieux, conclut le communiqué.