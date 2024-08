Entretien téléphonique entre M. Bourita et son homologue britannique

lundi, 5 août, 2024 à 23:17

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue britannique, David Lammy.

Au cours de cet entretien, M. Lammy a exprimé ses félicitations à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Les deux ministres se sont, par ailleurs, félicités des liens historiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni qui partagent plus de 800 ans de relations fructueuses et en constante évolution.

Cet entretien a été l’occasion pour les deux ministres de passer en revue les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun.