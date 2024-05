Entretien téléphonique entre M. Bourita et le ministre suisse des AE

samedi, 11 mai, 2024 à 15:17

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a eu, vendredi, un entretien téléphonique avec le ministre fédéral des Affaires étrangères de la Confédération Suisse, Ignazio Cassis.

Cet entretien a porté sur le partenariat bilatéral, fort et prometteur, entre le Maroc et la Suisse ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.