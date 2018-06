Entretiens de M. Yatim à Genève avec ses homologues saoudien, omanais et azéri

lundi, 4 juin, 2018 à 9:07

Genève – Le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a eu des entretiens à Genève avec ses homologues saoudien, omanais et azéri, respectivement Ali Bin Nasser Al-Ghafiss, Abdallah Al-Bakri et Abdallah Ibn Nacer.