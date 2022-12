Entretiens maroco-émiratis à Rabat sur les préparatifs de la COP28 de Dubaï

lundi, 19 décembre, 2022 à 14:50

Rabat – Les préparatifs de la COP28 (Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le climat), prévue fin 2023 à Dubaï, ont été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et le ministre de l’Industrie et des technologies avancées, Sultan Bin Ahmed Al Jaber, envoyé spécial des Émirats Arabes Unis pour le changement climatique.