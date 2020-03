Entretiens maroco-hongrois sur le renforcement de la coopération dans les domaines des transports et la sécurité routière

mardi, 10 mars, 2020 à 16:42

Budapest – Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, s’est entretenu mardi à Budapest avec le secrétaire d’Etat chargé des Transports au ministère hongrois de l’Innovation, de la Technologie et de la Sécurité routière, Laszlo Mosoczi, des moyens de renforcer la coopération et les échanges entre les deux pays dans les domaines des transports et de la sécurité routière.