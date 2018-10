Entretiens maroco-russes à Rabat sur la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et du transport aérien

mardi, 30 octobre, 2018 à 19:51

Rabat – La coopération entre le Maroc et la Russie dans les domaines du tourisme et du transport aérien a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid et l’ambassadeur de la Russie au Maroc, Valerian Shuvaev.