Entretiens à Rabat entre Nizar Baraka et la présidente de la BERD

jeudi, 16 février, 2023 à 19:33

Rabat – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso, accompagnée d’une délégation de l’institution bancaire.

La rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les pistes de collaboration entre le ministère, y compris les établissements et entreprises publics sous sa tutelle, et l’institution bancaire et d’échanger autour du Programme national de dessalement.

Il a aussi été question de présenter le pipeline de projets de la BERD et de discuter autour des opportunités de financement afférentes au secteur portuaire, en particulier le projet d’aménagement de la zone franche de Nador West Med, du projet d’extension du terminal RoRo porté par Tanger Med Port Authority et la poursuite de la coopération entre l’Agence Nationale des Ports et la BERD.

Dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Baraka a affirmé que cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre le Maroc et la BERD dans les domaines portuaire et de l’eau.

Après avoir rappelé la forte présence de la Banque au Maroc, il a ajouté que la BERD contribue au financement de nombreux projets importants, que ce soit dans le secteur public ou privé.

A cet égard, il a souligné la possibilité d’une participation de cette institution bancaire, dans le cadre de partenariats public-privé, à des projets de dessalement de l’eau de mer et à d’autres concernant le réseau d’infrastructures.

Pour sa part, Mme Renaud-Basso a indiqué que ces entretiens ont porté sur les grandes priorités d’investissement dans le secteur de l’équipement et des infrastructures dans le Royaume, soulignant que la BERD demeure un acteur majeur dans le pays.