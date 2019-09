Essaouira : El Khalfi pour le renforcement des capacités de la société civile pour plaider la cause du Sahara marocain

samedi, 28 septembre, 2019 à 17:11

Essaouira – Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile s’avère une nécessité impérieuse afin de mieux les outiller pour un plaidoyer efficient au service de la question du Sahara marocain, a souligné, samedi à Dar Souiri à Essaouira, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile s’impose pour une meilleure connaissance du dossier de Sahara marocain, à même de mener un plaidoyer efficient sur la Marocanité du Sahara et ce, au prisme des changements que connaissent les pays de la rive nord de la Méditerranée, a estimé le ministre, qui intervenait lors d’un colloque sous le thème ”La cause nationale et les enjeux de la dimension méditerranéenne”.