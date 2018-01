Être à l’écoute des préoccupations des citoyens, un préalable indispensable pour améliorer la relation entre l’administration et ses usagers (ministre)

mardi, 9 janvier, 2018 à 18:30

Rabat- Être à l’écoute des préoccupations des citoyens constitue un préalable indispensable pour améliorer la relation entre l’administration et ses usagers et rétablir la confiance du citoyen envers l’État, a souligné, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.