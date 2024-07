Examen à Rabat des moyens de renforcer la coopération maroco-libanaise dans le domaine du transport

jeudi, 4 juillet, 2024 à 21:14

Rabat – Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Liban dans le domaine du transport ont été au centre d’un entretien, jeudi à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Ali Hamieh.

Cet entretien intervient en marge de la 28ème session de l’Assemblée générale de l’organisation arabe de l’aviation civile (OAAC).

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis notamment sur l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport aérien à travers des liaisons aériennes entre les aéroports du Royaume et celui de Rafic Hariri à Beyrouth, ainsi que dans le secteur du transport maritime, a déclaré à la presse M. Hamieh.

Il a aussi fait savoir qu’il a adressé une invitation à M. Abdeljalil pour effectuer une visite au Liban en vue d’approfondir les discussions sur le renforcement de cette coopération.

Le ministre libanais a en outre félicité le Maroc pour la bonne organisation de la 28ème Assemblée générale de l’OAAC, réitérant ses remerciements au Royaume pour l’assistance apportée à son pays, conformément aux Hautes Orientations royales, à la suite de l’explosion du port de Beyrouth en 2020.

Pour sa part, M. Abdeljalil a rappelé les liens solides de fraternité unissant le Maroc et le Liban, notant que ces échanges ont été l’occasion de convenir de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du transport.

Il s’agit en particulier de rétablir la liaison aérienne entre les deux pays, et de promouvoir la coopération maritime entre les ports marocains et libanais, a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a eu par la suite des entretiens avec le vice-ministre malaisien des Transports, Datuk Haji Hasbi Bin Haji Habibollah sur les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du Transport.