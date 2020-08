Facultés de médecine: le concours commun d’accès vise à assurer l’égalité des chances (M. Amzazi)

mercredi, 5 août, 2020 à 20:49

Martil – Le concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire vise à assurer l’égalité des chances entre tous les candidats, a souligné, mercredi à Martil, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

“Cette année nous avons adopté une nouvelle approche dans la gestion de l’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2020-2021, à travers l’organisation d’un concours commun à l’échelle nationale, au lieu de 11 concours qui se tenaient habituellement auparavant, et ce afin d’assurer l’égalité des chances entre tous les candidats”, a déclaré à la MAP le ministre, lors de sa visite au centre d’examen de la faculté des Lettres et des sciences humaines de Martil, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.