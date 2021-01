La famille de l’éducation nationale reçoit le prix de “Personnalité de l’année 2020” décerné par Radio Aswat

vendredi, 15 janvier, 2021 à 17:28

Un club de tolérance et de coexistence dans la diversité vient de voir le jour au Lycée qualifiant Akensous à Essaouira et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat et de coopération signée, récemment, entre le ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, le Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit hébraïque au Maroc et l’Association Essaouira-Mogador.