La fête du Trône traduit la parfaite symbiose entre le Trône alaouite et le peuple marocain

mardi, 27 juillet, 2021 à 19:14

Rabat – La célébration du 22è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, constitue une occasion pour réaffirmer la parfaite symbiose entre le Glorieux Trône alaouite et le peuple marocain, a souligné, mardi, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant lors d’une réunion du Conseil de gouvernement tenue en visioconférence, M. El Otmani a indiqué qu’à travers cette occasion empreinte de symbolisme, le peuple marocain se remémore les réalisations majeures engrangées par le Maroc grâce au leadership de Sa Majesté le Roi.

Cité dans un communiqué publié à l’issue du Conseil, le Chef du gouvernement a ajouté que le Maroc a connu d’importants développements dans différents domaines, aux plans politique et démocratique, mais également en matière de consécration des droits de l’Homme, de promotion du développement socio-économique, de qualification du capital humain et de mise à niveau des infrastructures.

Il s’agit aussi du rayonnement diplomatique du Maroc dans son environnement régional et international à la faveur du leadership et de l’aura de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé.

M. El Otmani a relevé en outre que les derniers succès réalisés par le Maroc notamment en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19, grâce aux Sages décisions Royales humaines et proactives, qui ont eu un rôle important pour faire face à cette pandémie et à ses répercussions sur les plans sanitaire, économique et social.

Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour adresser en son nom et au nom des membres du gouvernement, ses sincères félicitations à Sa Majesté le Roi, conclut le communiqué.