Fin de la préparation des outils d’évaluation pour définir le statut de personne en situation de handicap (Mme Hayar)

vendredi, 20 janvier, 2023 à 22:07

La semaine verte internationale de Berlin constitue une opportunité aux producteurs marocains de connaître les normes et les exigences des consommateurs européens en général, et allemands en particulier, a indiqué, vendredi, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.