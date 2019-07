Le FNAP traduit la diversité de cet important patrimoine culturel immatériel qui fait la fierté des Marocains

dimanche, 7 juillet, 2019 à 12:32

Marrakech – Le Festival national des Arts populaires (FNAP), organisé annuellement à la Cité ocre, traduit la diversité de cet important patrimoine culturel immatériel qui fait la fierté des Marocains, a affirmé samedi soir, à Marrakech, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Intervenant à la cérémonie de clôture de la 50è édition du FNAP, M. Laaraj a relevé que le ministère de la culture a activement soutenu cette manifestation artistique et culturelle d’envergure qui est considérée comme l’un des plus importants et les plus anciens festivals qui traduit la diversité culturelle caractérisant le Royaume.