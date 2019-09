Le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques approuve son budget 2019 et son organigramme

lundi, 16 septembre, 2019 à 23:14

Rabat- Le Conseil d’administration du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques, réuni lundi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé le budget du Fonds pour le reste de l’année en cours, ainsi que son organigramme et son système de transactions conformément à la formule convenue avec les services compétents et le ministère de l’Economie et des Finances.