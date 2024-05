La formation dans le domaine de la médecine, au centre des priorités du projet de l’État social (M. Akhannouch)

mercredi, 29 mai, 2024 à 22:23

Marrakech – La formation dans le domaine de la médecine figure au centre des priorités dans le cadre du projet de l’Etat social, tel que voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné mercredi à Marrakech, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion tenue avec les doyens des facultés de médecine et de pharmacie du Royaume, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et consacrée à passer en revue les efforts déployés dans le cadre de la réforme du secteur de la formation dans le domaine de la santé, M. Akhannouch a souligné qu’”un grand travail a été accompli à cet égard, au cours des dernières semaines”.

Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a relevé l’existence d’une vision claire pour aller de l’avant et de façon positive sur la voie de la réforme, afin de fournir tous les moyens et de créer des conditions favorables pour les étudiants en médecine et en pharmacie, pour la poursuite de leurs études et la réalisation de la réussite escomptée, la formation des médecins du futur, et l’instauration d’une médecine au niveau requis.

Dans ce contexte, M. Akhannouch a indiqué qu’il existe des solutions qui seront présentées prochainement portant sur la qualité de la formation et l’élargissement de la base du stage, tout en apportant une vision claire sur la future forme de formation dans le domaine de la médecine au cours des prochaines années afin que les étudiants aient une vision claire de leur avenir académique.

Le Chef du gouvernement a également souligné que cette réforme vise à améliorer la situation des encadrants de la formation et à fournir les moyens nécessaires pour les aider à exercer leurs fonctions au sein des hôpitaux dans les meilleures conditions.