Formation initiale dans le domaine du digital: 20.000 bénéficiaires à l’horizon 2026 (ministre)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 17:20

Rabat – La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a affirmé vendredi à la Chambre des Représentants, que son département œuvre pour atteindre l’objectif de 20.000 bénéficiaires de la formation initiale dans le domaine du digital à l’horizon 2026, tout en portant ce nombre à 45.000 à l’horizon 2030.

Lors de sa présentation du budget sectoriel de son département au titre de l’année 2025 devant la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives, Mme Seghrouchni a indiqué que le ministère s’emploiera en 2025 à garantir un nombre suffisant de « talents digitaux » dotés de multiples compétences, tout en assurant leur adéquation avec les besoins du marché du travail, et ce à travers la mise en œuvre des leviers de productivité et d’attractivité.

Elle a rappelé, dans ce sens, le lancement par son département, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Économie et des Finances, du programme national de renforcement des talents digitaux à l’horizon 2027, saluant l’adoption en 2023-2024 de 183 nouvelles filières de formation en numérique portant sur des domaines variés au sein de 12 universités relevant des différentes régions du Royaume.

Lors de sa présentation du bilan des réalisations de l’administration numérique, la ministre a relevé qu’un nombre de 600 services publics disponibles sur internet ont été inventoriés, dont 300 destinés aux citoyens et plus de 200 alloués aux entreprises, tandis qu’une centaine est réservée à l’administration publique.

Mme Seghrouchni a également évoqué la plateforme « Identité numérique », qui permet l’identification et l’authentification des citoyens désirant accéder, soit en présentiel ou à distance, aux services publics et privés, soulignant que cette plateforme représente un cadre mettant à la disposition des administrations et des citoyens des services de contrôle d’identité à distance, incluant plus de 80 prestataires de services et l’élaboration de 5 extraits vidéo dans le cadre de la communication autour du service, outre la possibilité d’identification et d’authentification par le biais du passeport.

S’agissant du secteur des communications, elle a soutenu que l’année 2025 portera le sceau de l’élargissement et l’amélioration de la couverture, avec un objectif d’assurer une couverture de 25% de la population en systèmes de communication en 5G à l’horizon 2026 et 70% en 2030, tout en garantissant une couverture totale des villes qui accueilleront la Coupe du monde 2030.

Parmi les projets programmés, elle a cité la mise en œuvre de la deuxième phase du Plan national pour le développement du haut et très haut débit (PNHD), qui prévoit notamment une période de 15 mois pour assurer une couverture en bas débit de 1800 zones, l’élargissement de la couverture en fibre optiques en faveur de 5,6 millions de foyers à l’horizon 2030, outre l’équipement de 6300 espaces d’administrations publiques en fibres optiques en 2026.

Concernant la mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazighe, Mme Seghrouchni a fait savoir que 2025 connaîtra l’adoption d’une série de mesures, dont la poursuite des services d’accueil en langue amazighe dans les départements ministériels, l’intégration de l’amazighe dans les portails électroniques officiels, la poursuite de l’utilisation de la langue amazighe sur les enseignes et les panneaux de signalisation fixés sur les façades, à l’intérieur des bâtiments administratifs, des établissements publics et dans d’autres espaces publics, ainsi que l’adoption de la langue amazighe dans les signalisations des différents moyens de transport assurant un service public ou relevant de services publics.

Évoquant le bilan relatif à l’accès aux services publics pour les usagers parlant la langue amazighe, elle a noté que le centre d’appel et d’orientation administrative du ministère a été doté d’une équipe de chargés de communication maitrisant la langue amazighe, qui ont traité environ 11.878 demandes lors de la période allant du début janvier 2024 au 15 octobre 2024.