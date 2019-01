Formation professionnelle: Le rôle des soft skills débattu lors d’entretiens maroco-britanniques

mercredi, 23 janvier, 2019 à 10:38

Londres – L’importance de l’introduction des soft skills (compétences non techniques) dans la formation professionnelle et son impact sur l’employabilité des jeunes a été mis en exergue, mardi à Londres, lors d’entretiens entre le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi et la ministre des compétences et des soft skills, Anne Milton.