Formation professionnelle: M. Rherras s’entretient avec la présidente de la KOICA

mercredi, 29 mai, 2019 à 19:17

La valorisation des Kasbahs est le point de départ vers la commercialisation de ce produit touristique aux niveaux national et international, en tant que patrimoine matériel, culturel et civilisationnel important, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.