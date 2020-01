Forte participation du Maroc au Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement 2020

mardi, 21 janvier, 2020 à 15:30

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a tenu, lundi, une série de rencontres et d’entretiens avec un certain nombre de responsables et de chefs de délégations ayant pris part au Sommet Royaume-Uni-Afrique 2020 qui se tient à Londres.