Forum urbain mondial: M. Benbrahim s’entretient au Caire avec le ministre malien de l’Urbanisme et de l’Habitat

mardi, 5 novembre, 2024 à 21:29

Le Caire – Le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, s’est entretenu, mardi au Caire, avec le ministre l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population de la République du Mali, Imirane Abdoulaye Touré, en marge des travaux du 12ème Forum urbain mondial.

A cette occasion, M. Touré a indiqué que ces entretiens ont porté notamment sur les moyens de dynamiser les relations entre les deux pays dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, saluant la grande expérience du Maroc dans divers domaines dont l’accès au logement et de lutte contre les logements insalubres.

Et de souligner, dans une déclaration à la MAP, la volonté de son pays de “bénéficier de la riche expérience marocaine dans ce domaine, en vue de surmonter les contraintes auxquelles nous sommes confrontés actuellement au Mali”, exprimant ses vives remerciements au Royaume du Maroc pour son soutien constant et continu à la République du Mali.

Les travaux du 12ème Forum urbain mondial, organisé à l’initiative du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), ont été ouverts, lundi au Caire, avec la participation de représentants de plus de 180 pays, dont le Maroc.

Ce Forum, qui se poursuit jusqu’au 8 novembre, constitue la conférence majeure des Nations Unies sur le développement urbain durable et rassemble des représentants des gouvernements, du secteur privé et des organisations de la société civile en vue d’échanger les idées et examiner des solutions innovantes afin de renforcer les efforts de développement urbain.