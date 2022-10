La généralisation de la protection sociale au centre de l’élaboration du PLF-2023 (Mme Fettah)

mardi, 25 octobre, 2022 à 21:43

Une réception a été organisée, mardi dans la ville allemande de Syke, en l’honneur de groupes d’étudiants marocains, allemands et israéliens ayant bénéficié d’un échange autour du thème de la protection de l’environnement et du climat en Allemagne, et ce en présence de la Secrétaire d’État allemande rattachée aux Affaires étrangères, Katja Keul, des conseillers de l’Ambassade du Maroc à Berlin et du Consul honoraire du Royaume à Brême, Volker Kröning